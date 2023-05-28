|
Özgün

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağı açıklaması

28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar, seçmen kaydına göre sandıklara giderek oy kullanmaya devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Yener, şu ana kadar seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını paylaştı. Yayın yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Yener, seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin de açıklama yaptı.

15:14 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yayın yasağı

Yayın yasağı

Son dakika haberine göre YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yener, seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KALKACAK?

Yener'in açıklamaları şu şekilde;

"28 Mayıs pazar günü cumhurbaşkanlığı oylamasını 2. turunu gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi ikinci turda da, hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir.

'DAHA ERKEN SONUÇLANACAK'

14 Mayıs’taki seçimlerde bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimdeyse sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken sürede sonuçlanacağını düşünmekteyiz.

Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır."

SEÇİM SONUÇLARI YENİŞAFAK.COM'DA

Türkiye 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. YSK verilerine göre açılan sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak
sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

#yayın yasağı
#ysk
#yüksek seçim kurulu
#yayın yasağı kalktı mı
#Ahmet Yener
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023