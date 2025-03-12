Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölge ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede olduğunu görüntülüyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 12 Mart 2025 Çarşamba son depremler.