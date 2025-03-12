Ege Denizi'nde peş peşe yaşanan depremler, son günlerde vatandaşlarda endişe yarattı. 12 Mart 2025 tarihli sarsıntılarla ilgili olarak birçok kişi, "Deprem oldu mu? Hangi bölgede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Güncel deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte bölgedeki son depremlere dair detaylar...
Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölge ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede olduğunu görüntülüyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 12 Mart 2025 Çarşamba son depremler.
SON DEPREMLER 12 MART 2025
AFAD ölçümlerine göre saat 09.41'de Muğla Marmaris'te 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
12 MART'TA YAŞANAN SON DEPREMLER
09:11:04 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA)
08:47:54 .- 1.2 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)
08:24:23 -.- 1.9 -.- KOZLAR-TAVAS (DENIZLI)
08:24:11 -.- 1.7 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR)
08:16:18 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
08:13:27 -.- 2.2 -.- ORTAHARMAN-MAZGIRT (TUNCELI)
08:00:23 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
07:29:41 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
07:13:53 -.- 2.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
07:02:58 -.- 1.5 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN)
06:51:51 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
06:09:27 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
05:43:30 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
05:35:07 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
05:25:39 -.- 2.1 -.- CAKALDERE-CEYHAN (ADANA)
04:40:33 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)