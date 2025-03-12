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En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 12 Mart Kandilli, AFAD son depremler listesi

En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 12 Mart Kandilli, AFAD son depremler listesi

11:2812/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Deprem
Deprem

Ege Denizi'nde peş peşe yaşanan depremler, son günlerde vatandaşlarda endişe yarattı. 12 Mart 2025 tarihli sarsıntılarla ilgili olarak birçok kişi, "Deprem oldu mu? Hangi bölgede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Güncel deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte bölgedeki son depremlere dair detaylar...

Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölge ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede olduğunu görüntülüyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 12 Mart 2025 Çarşamba son depremler.

SON DEPREMLER 12 MART 2025

AFAD ölçümlerine göre saat 09.41'de Muğla Marmaris'te 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

12 MART'TA YAŞANAN SON DEPREMLER

09:11:04 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA)

08:47:54 .- 1.2 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

08:24:23 -.- 1.9 -.- KOZLAR-TAVAS (DENIZLI)

08:24:11 -.- 1.7 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR)

08:16:18 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)

08:13:27 -.- 2.2 -.- ORTAHARMAN-MAZGIRT (TUNCELI)

08:00:23 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

07:29:41 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

07:13:53 -.- 2.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)

07:02:58 -.- 1.5 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN)

06:51:51 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

06:09:27 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

05:43:30 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

05:35:07 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

05:25:39 -.- 2.1 -.- CAKALDERE-CEYHAN (ADANA)

04:40:33 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



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