AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4.6 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği bildirildi. Ege Denizi'nde bir süredir devam eden sarsıntılara yenileri eklenmeye devam diyor. Santorini adası çevresinde gerçekleşen depremlerin ardından son depremler de yakından takip edilen konulardan. İşte 13 Şubat son depremlerin kaydedildiği yerler...
AFAD, resmi internet adresi olan deprem.afad.gov.tr üzerinden son depremlerin listesini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak Ege Denizi'nde saat 18.40 ve 18.42'de iki dakika arayla 4.6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği açıklandı.
EGE DENİZİ'NDE İKİ DAKİKA ARAYLA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Ege Denizi'nde saat 18.40 ve 18.42'de 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
ANAFİYA ADASI'NDA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Anafiya Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi. Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Santorini ve Yamurgi adalarından sonra Anafiya Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla, Anafiya Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.
Ada'daki olağanüstü hal durumu 13 Mart'a kadar sürecek.
Yamurgi Adası'nda dün, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.
Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyos ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.