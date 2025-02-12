Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle adalarda alınan önlemler uzatıldı

Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle adalarda alınan önlemler uzatıldı

17:1412/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
1 Şubat'tan bu yana Santorini yakınlarında 3,0 büyüklüğünün üzerinde bin 100'den fazla deprem meydana geldi.
1 Şubat'tan bu yana Santorini yakınlarında 3,0 büyüklüğünün üzerinde bin 100'den fazla deprem meydana geldi.

Yunanistan'da son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda alınan önlemlerin uzatılması kararlaştırıldı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Sismik Risk Değerlendirme Komitesi, sismik hareketten etkilenen adalarda alınan önlemlerin uzatılmasına karar verdi.


Toplantının ardından açıklama yapan sismolog Kostas Papazahos, vatandaşlara, alınan tedbirlere titizlikle uymaları çağrısında bulundu.


Halkın kalabalık kapalı alanlarda bulunmaması, ada sakinlerinin güvenli güzergahları tercih etmesi ve Santorini'deki belirli limanların kullanılmaması gibi önlemlerin sürdüğünü vurguladı.


Papazahos; Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın 14 Şubat'a kadar uzatılması yönünde karar alındığını belirtti.


1 Şubat'tan bu yana Santorini yakınlarında 3,0 büyüklüğünün üzerinde 1100'den fazla deprem meydana geldiğini söyleyen Papazahos, incelenen yapılarda bir sorun görülmediğini belirtti.




#Ege Denizi
#Santorini
#sismik hareket
#Yamurgi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji paylaştı: Yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi?