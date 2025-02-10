Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Türkiye kıyılarına yaklaşık 200-250 kilometre uzakta meydana gelen depremin çevre illerden hissedildiği kaydedildi. Sosyal medyada kullanıcılar depremin İzmir, Aydın ve çevre kentlerden de hissedildiği bilgisini paylaştı.

EGE'DE SARSINTI VE UĞULTU DİNMİYOR

Santorini ıssız adaya dönerken, Yunanistan hükümeti kriz senaryoları üzerinde çalışıyor.

Yunanistan, deprem bölgesindeki denizaltına yakından bakmak istiyor. Volkanların bulunduğu deniz tabanındaki hareketliliğin incelenmesi sonrasında, kesintisiz sarsıntılar için bilimsel açıklamalar yapılacak.

Yunan haber kanalı Mega'nın verdiği bilgiye göre, Yunan bilim insanlarından oluşan bir ekip bugün Caldera deniz bölgesinde veri kaydeden sismografları kurtarmak ve iki yeni su altı sismografı yerleştirmek için bir operasyona başlayacak.

Atina Ulusal Üniversitesi Jeoloji Profesörü Evi Nomikou, hava şartlarının uygun olması halinde bilimsel ekibin, bölgenin mikrosismisitesini gösterebilecek olan Kaldera'da bulunan su altı sismograflarını alacağını söyledi. Uzmanların denizsaltından elde ettiği veriler kara sismograflarından elde edilen verilerle birleştirilecek. "Sismograf verilerini daha iyi analiz edeceğiz, böylece oluşum mekanizmalarının fenomenini daha iyi anlayabileceğiz" diyen Nomikou, Santorini'nin kuzeydoğusundaki sismik aktivitenin herhangi bir volkanik patlamayla ilişkili olmadığını söyledi.







