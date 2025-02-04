Deprem fırtınası magmadan

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası Türkiye'de de paniğe neden oldu. Uzmanlar, son depremlerin magmatik kaynaklar ve hidrotermal aktivite nedeniyle tetiklenmiş olabileceğini ve yeni bir volkanik aktivite başlangıcını gösterdiğini belirtiyor. Türkiye'nin bu depremlerden etkilenme derecesinin düşük olduğunu ifade eden uzmanlar, ancak 6 ve üzeri büyüklükteki bir depremin tsunami riski taşıdığını söylüyor.

 Büyük bir deprem olacağı endişesi taşıyan çok sayıda kişi ise başkent Atina'ya gitmek üzere Santorini Limanı'na yöneldi. Santorini-Atina uçak bileti fiyatları da arttı.

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, bu sismik hareketlerin yer kabuğundaki stresin birikmesiyle açığa çıkan depremler olmadığını belirtti. Volkanik parçaların üstünde yükselmek isteyen sıcak noktaların bulunabileceğini anlatan Özden, “Bu sıcak noktalar yükselmek isterken üzerindeki ince kabuğa baskı yapıyor, bu da tektonik harekete neden oluyor ve deprem yaşanıyor. Dolayısıyla bunun yeryüzüne çıkması, bir volkan patlamasına neden olması beklenmez. Ben bu depremlerin büyüklüğünün de 5’i geçmeyeceğini düşünüyorum. Bir tsunami riski de şu an için görünmüyor” dedi.

DEPREMLER AZALARAK DURACAK

Tektonik hareketlerin şu an için çok büyük bir deprem etkisi yaratmayacağını ifade eden Prof. Dr. Özden’e göre, depremler yavaş yavaş azalarak duracak. Ege’de aynı noktalarda volkanik depremlerin 1600’lü yıllar ve 1949-1950 yılları arasında yaşandığını söyleyen Özden, şunları söyledi: “Santorini Adası’ndaki volkanik faaliyet nedeniyle geçmişte Batı Anadolu’nun volkan külleri ile kaplandığını biliyoruz. Bunlar şu an için sönmüş volkanlar. Faaliyetleri durdu ancak zaman zaman küçük çapta sıcak noktalardan yükselmeye çalışıyor.”

SANTORİNİ TAHLİYE EDİLEBİLİR

Yunanistan’ın paniğe kapılarak tedbir almasının doğru olduğunu dile getiren Özden, “Depremlerin peş peşe yaşanmasıyla adalarda yapılar hasar görebilir, çökmeler yaşanabilir. Santorini Adası’nı tahliye bile etmeleri gerekebilir. Olaylar Türkiye'ye oldukça uzak bir mesafede yaşandığı için ülkemizin endişe edeceği bir durum yok" değerlendirmesi yaptı.







