Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat Ege Denizi'nde 04.14'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Richter ölçeğine göre yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntı, Muğla'nın Bodrum ilçesine 140.84 kilometre, İzmir'e ise 250.36 kilometre uzaklıkta meydana geldi.