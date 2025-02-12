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Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

07:3412/02/2025, Çarşamba
DHA
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Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu.
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu.

Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre, saat 04.14'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ayrıca Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde de hissedildiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat Ege Denizi'nde 04.14'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Richter ölçeğine göre yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntı, Muğla'nın Bodrum ilçesine 140.84 kilometre, İzmir'e ise 250.36 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Depremin ayrıca Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde de hissedildiği bildirildi.



#Ege Denizi
#Deprem
#Aydın
#Çanakkale

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