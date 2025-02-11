Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF):

Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.