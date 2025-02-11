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Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

09:2911/02/2025, Salı
AA
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Ege'de korkutan deprem
Ege'de korkutan deprem

Ege Denizi'nde bu sabah 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ege Denizi'nde bu sabah 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İşte Türkiye'deki fay hatları

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF):
Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.
Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF):
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.
Batı Anadolu Fay Hattı:
Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır.
Çankırı Fay Hattı:
İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktivitelere neden olabilir.


#AFAD
#DEPREM
#Ege Denizi

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