"10- 15 günden bu yana ciddi bir sismik aktivite var. Bugün itibariyle bu sismik aktivite yaklaşık 2 bine ulaştı. Bunlar içerisinde 5 ve üzerinde toplam 5 deprem var. Bunların en büyüğü de 5.2. Bu depremlerin bir bölümünü değişik kıyılarda ve değişik bölgelerde hissettik. Geçen hafta AFAD'ın koordinasyonunda bir toplantı gerçekleştirdik. Birçok bilim insanı katıldı, konu enine boyuna değerlendirildi. Olası riskler tartışıldı. Bölgelerde koordinasyon toplantıları yapma kararı aldık. Volkanik patlama ve tsunami konuları tartışıldı. Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız ve ekibinin yaptığı modellemeler var. O modellemelerde ortaya çıkan sonuca göre olası bir tsunami durumunda kıyılarımıza en erken ulaşma süresi 1 saat. Kıyılarımızda herhangi bir yıkıcı etki yapmayacağını da söyleyebiliriz"