Mobil siren sistemi devrede

Ege Denizi’ndeki Santorini Adası, son günlerde beşik gibi sallanıyor. Yaşanan sismik aktivitenin Türkiye’ye yönelik olası etkilerini incelemek ve tedbir almak üzere AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, uzman bilim insanları ve araştırmacıları İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında toplandı. 28 Ocak’tan bu yana Santorini Adası’ndaki hareketliliğin deprem fırtınası olduğuna dikkat çekilen toplantıda, dün itibarıyla 3’ten büyük 761 deprem yaşanırken, en büyük sarsıntı 5.2 olarak kayıtlara geçti. Yapılan toplantının ardından hazırlanan bilgilendirme raporuna göre, İzmir, Aydın ve Muğla valilikleri emrine, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirildi.





3 ŞEHİR İÇİN ÖNLEMLER ARTTI

Santorini Adası’ndaki hareketliliğin ardından İzmir, Aydın ve Muğla illerinde olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunulması açısından mobil siren sistemi sevk edildi. Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlarımıza SMS mesajları iletebilecek mevcut sistem de hazır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapıldı. Bu sayede gelecek tsunami uyarısı doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlara ulaştırılacak. Aynı zamanda bölgedeki AFAD İl ve Birlik Müdürlükleri teyakkuza geçirildiği ifade edildi.





KURUL OLUŞTURULDU

Rapora göre, sismik aktiviteyi takip için AFAD Deprem Araştırma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile ülkemiz bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından olası bir volkanik hareketlilik durumunda çıkabilecek volkanik gaz ve külün atmosferdeki dağılımını ve hareket yönünü analiz etmek için günlük rapor hazırlandığı belirtildi.





DEPREMLE ALAKASI YOK

Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketlilik, Türkiye'nin kıyı şeridinde tedirginliğe neden oldu. İzmir, Muğla ve İstanbul Silivri’de deniz çekildi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi. Kuvvetli poyrazın etkili olduğu ilçede deniz suyunun çekilmesi nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu. Suyun çekildiği yerlerde adacıklar oluştu. Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak “Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok” dedi. Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi. Uzmanlar deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti. İstanbul Silivri’de deniz yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile oluşan küçük adacıklar havadan görüntülendi. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti.



