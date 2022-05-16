e-Devlet Alt-Üst Soy Bilgisi Nasıl Sorgulanır? e-Devlet Kapısı Soy Ağacı Sorgulama Ekranı

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların elektronik ortamdan ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabiliyor.

E-DEVLET ALT VE ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

E-DEVLET SOY AĞACI HANGİ YILA KADAR ÖĞRENİLİYOR?

MERNİS’te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi’nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800’lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

E-DEVLET SOY AĞACI NASIL SORGULANIR?

Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısından ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılıyor.

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E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma” hizmetini seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabiliyor.

Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşılabiliyor.