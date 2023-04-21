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Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig 31. haftası yarın oynanacak Ümraniyespor - Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın BAY geçen takımı Trabzonspor olurken MKE Ankaragücü ligden çekilen Hatayspor ile oynayacağı için hükmen galip sayılacak. Lider Galatasaray ve en yakın takipçisi Fenerbahçe bu hafta kendi evinde rakiplerini ağırlayacak. Peki, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Maçlar ne zaman oynanacak? İşte haftanın fikstürü ve Spor Toto Süper Lig puan durumu.

16:13 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig 31. hafta heyecanı yarın başlıyor. Ligin bitimine 9 hafta kala zirve yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor. Lider Galatasaray bu hafta evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Haftanın maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

22.04.2023 19:00 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

23.04.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR

23.04.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

23.04.2023 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - ARABAM.COM KONYASPOR

23.04.2023 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

23.04.2023 19:00 GALATASARAY A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

24.04.2023 17:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.04.2023 20:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

24.04.2023 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Spor Toto Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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