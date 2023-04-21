Spor Toto 1. Lig’de 31. hafta heyecanı yarın başlıyor. Yılport Samsunspor’un Süper Lig’e çıkan ilk takım olmasının ardından 2. yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor. Ligden çekilen Adanaspor’un BAY geçtiği haftada Tuzlaspor Yeni Malatyaspor’la oynaması sebebiyle hükmen galip sayılacak. Yılport Samsunspor Keçiören deplasmanına giderken Çaykur Rizespor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Peki Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Maçlar ne zaman oynanacak? İşte fikstür.