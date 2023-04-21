Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto Süper Lig 31. hafta heyecanı yarın başlıyor. Ligin bitimine 9 hafta kala zirve yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor. Lider Galatasaray bu hafta evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Haftanın maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
22.04.2023 19:00 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
23.04.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR
23.04.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
23.04.2023 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - ARABAM.COM KONYASPOR
23.04.2023 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
23.04.2023 19:00 GALATASARAY A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
24.04.2023 17:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24.04.2023 20:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
24.04.2023 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.