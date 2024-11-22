12 Dev Adam'ın Macaristan maçı kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Kerem Kuthan Konan, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca ve Shane Larkin, bu akşamki maçın kadrosunda yer almadı.