12 Dev Adam’ın rakibi İtalya

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nun 5. haftasında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde İtalya ile karşılaşacak. Milliler, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle averajla ikinci sırada yer alıyor. İtalya ise 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda bulunuyor.