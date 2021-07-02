Spor 12 Dev Adamın yarı finaldeki rakibi belli oldu
TBL

12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde 4 Temmuz'da Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi AA
12 Dev Adamın yarı finaldeki rakibi belli oldu
Milliler grubu lider tamamladı.

Elemelerin Kanada'da düzenlenen turnuvasında yer aldığı B Grubu'nu 2'de 2 galibiyetle lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde, 2. maçında Çin'i 105-80 yenerek A Grubu'nu 2. sırada bitiren Yunanistan'la eşleşti.

Türkiye'nin Yunanistan ile oynayacağı müsabaka 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35’te başlayacak ve NTV’den de naklen yayımlanacak. Bu müsabakayı kazanacak taraf, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05’te final oynamaya hak kazanacak.

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay’ı 95-86, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 yenerek yarı finale yükselmişti.

12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı
SPOR
12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı

Abone Ol Google News
10 yıllık işini bıraktı

10 yıllık işini bıraktı

​Şimdi siparişlere yetişemiyor kilosunu 60 liradan satıyor.
Bebeği düşürdü üstüne bastı

Bebeği düşürdü üstüne bastı

​Dalgın annenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiyede üniversite eğitimi alan Katarlı öğrenci sayısı 41

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı.

​BDDK 21 konut şirketine tasfiye kararı aldı.

Adanalılar, yasaklar kalkar kalkmaz şırdancıya koştu.

İşte Kartal Tibet'in hayatı hakkında merak edilenler...

​Yargıtay MİT tırları davasını onadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.