Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
16 günlük ara Altay'a ilaç olacak

16 günlük ara Altay'a ilaç olacak

14:5929/03/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Ligde 17'inci sırada yer alan Altay, 18 puanla küme düşmeme mücadelesi veriyor.
Ligde 17'inci sırada yer alan Altay, 18 puanla küme düşmeme mücadelesi veriyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kaybederek düşme hattında kalan Altay, 16 gün maç yapmayacağı arada sakat oyuncularının takıma dönmesiyle moral bulacak.

Son olarak 26 Mart'ta deplasmanda Sarıyer'e 4-1 mağlup olan Altay, hükmen galip sayılacağı Afyonspor randevusunun ardından 12 Nisan'daki İnegölspor deplasmanına kadar yara saracak.


İzmir ekibinde sakatlıkları nedeniyle 7 maçtır forma giyemeyen sol kanat Mehmet Gündüz ile 3 haftadır kadroda yer almayan santrfor Deniz Kadah'ın tamamen iyileşerek antrenman eksiklerini kapatması bekleniyor.


Ramazan Bayramı'nda 3 gün izin yapacak Altay'da stoper Sefa'nın cezası sona ererken, kadro dışı bırakılan stoper Hikmet için af gündemde değil.





#2. Lig
#Altay
#Afyonspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı ikramiyesi fark ödeme tarihi