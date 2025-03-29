16 günlük ara Altay'a ilaç olacak

2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kaybederek düşme hattında kalan Altay, 16 gün maç yapmayacağı arada sakat oyuncularının takıma dönmesiyle moral bulacak.
Son olarak 26 Mart'ta deplasmanda Sarıyer'e 4-1 mağlup olan Altay, hükmen galip sayılacağı Afyonspor randevusunun ardından 12 Nisan'daki İnegölspor deplasmanına kadar yara saracak.
İzmir ekibinde sakatlıkları nedeniyle 7 maçtır forma giyemeyen sol kanat Mehmet Gündüz ile 3 haftadır kadroda yer almayan santrfor Deniz Kadah'ın tamamen iyileşerek antrenman eksiklerini kapatması bekleniyor.
Ramazan Bayramı'nda 3 gün izin yapacak Altay'da stoper Sefa'nın cezası sona ererken, kadro dışı bırakılan stoper Hikmet için af gündemde değil.