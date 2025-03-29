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Altınordu'da Eren Tokat yok

Altınordu'da Eren Tokat yok

14:4329/03/2025, Cumartesi
DHA
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Eren Tokat'ın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.
Eren Tokat'ın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.

Altınordu'nun değişilmez oyuncularından Eren Tokat, cezası nedeniyle Kastamonuspor maçında takımını yalnız bırakacak.

2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynayacağı Kastamonuspor maçına odaklanan Altınordu'da kaptan Eren Tokat bu sezon ilk kez formasından ayrı kalacak. İzmir ekibinin ligde oynadığı 28 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de yer alıp 2 bin 509 dakika sahada kalarak vazgeçilmez olan tecrübeli stoper, hafta içindeki Karaköprü Belediyespor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.


Sezon başında 1 yıllığına İskenderunspor'dan transfer edilen 1.90 boyundaki ve 32 yaşındaki savunmacı, Kastamonuspor deplasmanında takım arkadaşlarını ilk kez yalnız bırakacak. Kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü Altay derbisinde kaydeden deneyimle defans oyuncusunun yokluğunda son haftalarda yedek soyunan Ali Çırak'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor.






#2. Lig
#Altınordu
#Eren Tokat

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