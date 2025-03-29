Altınordu'da Eren Tokat yok

2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynayacağı Kastamonuspor maçına odaklanan Altınordu'da kaptan Eren Tokat bu sezon ilk kez formasından ayrı kalacak. İzmir ekibinin ligde oynadığı 28 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de yer alıp 2 bin 509 dakika sahada kalarak vazgeçilmez olan tecrübeli stoper, hafta içindeki Karaköprü Belediyespor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.