Altınordu’da Sami Satılmış ameliyat oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’da 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem’in ardından orta saha oyuncusu Sami Satılmış da sakatlandı. Ümit Milli Futbol Takımı’nın Kosova ve Belarus ile oynayacağı maçlar için kampta bulunduğu sırada sakatlık geçiren 20 yaşındaki oyuncunun sol dizinden ameliyat olduğu duyuruldu.





Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus ile oynayacağı maçlar için kampta bulunduğu sırada sakatlık geçiren A Takım futbolcularımızdan Sami Satılmış, sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.



