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Altınordu’da Sami Satılmış ameliyat oldu

Altınordu’da Sami Satılmış ameliyat oldu

13:2725/03/2025, Salı
IHA
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Altınordu’da Sami Satılmış ameliyat oldu
Altınordu’da Sami Satılmış ameliyat oldu

Altınordu, Ümit Milli Futbol Takımı’nın Kosova ve Belarus ile oynayacağı maçlar için kampta bulunduğu sırada sakatlık geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Satılmış’ın sol dizinden ameliyat olduğunu açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’da 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem’in ardından orta saha oyuncusu Sami Satılmış da sakatlandı. Ümit Milli Futbol Takımı’nın Kosova ve Belarus ile oynayacağı maçlar için kampta bulunduğu sırada sakatlık geçiren 20 yaşındaki oyuncunun sol dizinden ameliyat olduğu duyuruldu.


Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus ile oynayacağı maçlar için kampta bulunduğu sırada sakatlık geçiren A Takım futbolcularımızdan Sami Satılmış, sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.


Oyuncumuza acil şifalar dilerken; en kısa zamanda Sami’nin sahalara dönüp hem Altınordu’muzda hem de Milli Takımlarımızda bundan önce olduğu gibi yine başarıyla mücadele edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

#Altınordu
#Sami Satılmış
#Ümit Milli Futbol Takımı

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