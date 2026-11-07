Bodrum FK deplasmanda Boluspor'la oynayacak

Bodrum FK'da sakatlıkları süren golcü Celal ve orta saha Ahmet müsabakada forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Brezilyalı golcü Fernando'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alıp 18 puan toplayan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirtti. 4 puana sahip Boluspor'un da son haftalarda toparlandığını ifade eden Eşer, "Zorlu bir deplasman maçı bizi bekliyor. Ümraniyespor beraberliğinin ardından olası bir play-off hattına girme fırsatını kaçırdık. Bolu'da kazanıp yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.
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