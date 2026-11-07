Fenerbahçe Çorum'a üç eksikle gitti

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde üç futbolcu kafilede yer almadı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kritik mücadele öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertli takımda açıklanan listede üç futbolcunun yer almadı. Archie Brown, Nathan Ake ve Marco Asensio, deplasman kafilesine dahil edilmedi.
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