Fenerbahçe Çorum maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, 8 Kasım Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu’nda Arca Çorum FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 11. hafta maçı hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe bugün Çorum’a gidecek.
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