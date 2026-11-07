Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sol dizindeki sorun nedeniyle artroskopik operasyon geçirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Nijeryalı futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasına yetiştirilmesi hedeflenirken bu senaryoda kaçıracağı maç sayısı da netleşti.
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sol dizinden operasyon geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme meydana gelen futbolcunun kontrollerinde serbest fragman tespit edildiği belirtildi.
Bu gelişmenin ardından Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi. Operasyonun başarılı geçtiği duyurulurken kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e 'Geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."
beIN Sports'un haberine göre, 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilmesi hedefleniyor.
Bu takvimin gerçekleşmesi durumunda Amedspor maçının kadrosundan çıkarılan Nijeryalı yıldız, yalnızca Samsunspor karşılaşmasını kaçıracak. Osimhen'in Aston Villa mücadelesinde sahalara dönmesi hâlinde Beşiktaş derbisinde de forma giyebileceği belirtiliyor.
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