Gençlerbirliği Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Gizliliğe Genel Bakış
Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.
Gerekli (Her Zaman Etkin)
|Çerezin Adı
|Çerez Türü
|Çerez Saklama Süresi
|_ga (tvnet.com.tr)
Zorunlu Çerez
Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.
|730 Gün
|_gid (tvnet.com.tr)
İşlevsel ve Analitik Çerez
Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.
|1 Gün
|ARRAffinity (tvnet.com.tr)
Oturum (Session) Çerezi
Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.
|Oturum boyunca
|__gads
Takip Çerezi
Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.
|730 Gün
|IDE (.doubleclick.net)
Takip Çerezi
Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.
|390 Gün
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