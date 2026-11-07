Galatasaray - Amedspor

Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonda şampiyon olduğu Süper Lig'de bu sezon 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 25 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi.
İlk kez Süper Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 23 puan topladı. Deiyarbakır temsilcisi Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Galatasaray kazanarak liderliğini perçinleyip puan farkını açmak için mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda galip gelerek liderliğe yükselmeye çalışacak.
Galatasaray'da takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle Amedspor maçında süre alamayacak. Ameliyat edilen Victor Osimhen de karşılaşmada forma giyemeyecek.
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