Süper Lig ekibinde ayrılık: Deneyimli hoca kovuldu

Trendyol Süper Lig'de kötü sonuçların ardından bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı. Kulüp yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcının görevine son verildiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Orhan Ak dönemi sona erdi.
Ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK'da Kasımpaşa maçının ardından yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda Orhan Ak'ın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiç bir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.
Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz.
Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Gaziantep FK'nın başında 8 karşılaşmaya çıkan Orhan Ak, bu süreçte 6 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.
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