Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Ameliyattan çıktı

Galatasaray'da sakatlığı sonrası ameliyat kararı alınan Victor Osimhen, dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."
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