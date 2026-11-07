Ocak ayında Mauro Icardi bombası! Sürpriz imza yolda

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulübe imza atmayan Mauro Icardi'nin geleceği netleşiyor. Arjantinli futbolcu, ocak ayında sürpriz bir takıma katılabilir.
Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin hareketli günler yaşanıyor.
TyC Sports'ta yer alan habere göre, serbest statüde bulunan 33 yaşındaki Arjantinli santrfor için en ciddi aday İtalyan devi Juventus. Kariyerine Çizme'de devam etmeye sıcak bakan Icardi'nin Inter seçeneğini de gündeminde tuttuğu ve transferin gerçekleşmesi adına maaş beklentisinde indirime gitmeye hazır olduğu ifade edildi.
Marotta kapıyı kapattı gözler Juventus'a çevrildi
Inter Başkanı Beppe Marotta'nın eski oyuncuları Icardi'yi transfer etmeye yönelik bir planlarının bulunmadığını açıklamasının ardından oklar tamamen Juventus'a çevrildi.
Torino ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti'nin daha önce Inter döneminde Icardi ile birlikte çalışmış olmasının bu transferde belirleyici rol oynayabileceği vurgulandı. Öte yandan Spalletti'nin, kulübün yaz transfer döneminde hücum hattına yaptığı takviyelerden memnun kalmadığı ve tecrübeli bir bitirici arayışında olduğu kaydedildi.
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