Amedspor maçı öncesi Galatasaraylıları çıldırttı: "Derhal gönderin!"

Galatasaray, milli ara öncesindeki son maçında lig ikincisi Amedspor'u sahasında ağırlamaya hazırlanırken, takımın en önemli hücum gücü Osimhen'den kötü haber geldi. Nijeryalı futbolcunun, Stuttgart karşılaşmasında saha zemininin kötü olması nedeniyle dizinden sakatlandığı ve operasyon geçireceği duyuruldu.
Yaşanan sakatlık, RAMS Park'ın zeminiyle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Son haftalarda yenilenen stadyum zemininin kısa süre içerisinde yeniden bozulması ve Osimhen'in yaşadığı sakatlık, Galatasaray taraftarlarının tepkisini beraberinde getirdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları paylaşımlarla stadyum zeminiyle ilgili sorumlulara tepki gösterdi. Tepkilerin odağındaki isimlerin istifasını isteyen taraftarlar, yaşananların kabul edilemez olduğunu savundu.
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