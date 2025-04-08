Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
38 TL'ye Süper Lig maçı

38 TL'ye Süper Lig maçı

09:348/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Süper Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'un sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.


Bu amaçla maçın bilet fiyatları da son derece düşük tutuldu. Kayserispor Kulübü yetkilileri, Pazar günü oynanacak müsabakanın bilet fiyatlarını Batı tribün harici 38 TL olarak belirledi.


Kayserispor-Kasımpaşa maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 38 TL.

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 38 TL.

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 38 TL.

Doğu Alt tribün bileti fiyatı 38 TL.

Batı Alt tribün bileti fiyatı: 138 TL

Batı Balkon tribün bileti fiyatı: 138 TL.

Misafir tribün bileti fiyatı: 45 TL






#Süper Lig
#Kayserispor
#Kasımpaşa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Proje okulları atama sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 MEB personel.meb.gov.tr proje okulları öğretmen ataması sonuç ekranı