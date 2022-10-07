Spor A Milli Kadın Voleybol Takımının forma reklamları tepki çekti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın forma reklamları tepki çekti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kameralara yansıyan forma reklamları sosyal medyada tepki çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Kadın Voleybol Takımının forma reklamları tepki çekti
Giovanni Guidetti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kameralara yansıyan Filenin Sultanları'nın giydiği formalardaki reklamlar sosyal medyada hoş karşılanmadı.

Giovanni Guidetti
Giovanni Guidetti

Başantrenör Giovanni Guidetti ile oyuncuların giydiği formaların omzunda yer alan bir firmaya ait reklam, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Milli Takımlar'ın reklamlara alet edilmesini doğru bulmayan kullanıcılar, yapılan yanlıştan hızlıca dönülmesi gerektiğini vurguladılar.

Milli Takımlar'daki reklam anlayışını yanlış bulan vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkiler şu şekilde:
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