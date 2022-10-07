A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın forma reklamları tepki çekti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kameralara yansıyan Filenin Sultanları'nın giydiği formalardaki reklamlar sosyal medyada hoş karşılanmadı.

Giovanni Guidetti

Başantrenör Giovanni Guidetti ile oyuncuların giydiği formaların omzunda yer alan bir firmaya ait reklam, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Milli Takımlar'ın reklamlara alet edilmesini doğru bulmayan kullanıcılar, yapılan yanlıştan hızlıca dönülmesi gerektiğini vurguladılar.

Milli Takımlar'daki reklam anlayışını yanlış bulan vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkiler şu şekilde:

Bir de reklamı yapılan ürünün ismi bayrağımızın üzerinde duruyor. @gencliksporbak Sanki Bayrağımızdan daha büyük ve önemliymiş gibi. Bunu yetkililerin dikkate alması gerekir. https://t.co/BtbHWRxFp4 REKLAM October 7, 2022

Milli takımların reklama alet edilmesi kabul edilemez. Hele de baş antrenörün bu apoleti son derecede yakışıksız. Ben utandım. pic.twitter.com/GKf6N7deq9 — Ahmet Rasim Küçükusta (@drahmetrasim) October 7, 2022



