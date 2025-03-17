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A Milli Takım hazırlıklara başladı: Ay-yıldızlılar iki eksikle çalıştı

A Milli Takım hazırlıklara başladı: Ay-yıldızlılar iki eksikle çalıştı

18:3617/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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A Milli Takım
A Milli Takım

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Perşembe günü konuk edeceği Macaristan maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Perşembe günü Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde; Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.


Forma giydikleri takımlarla dün maça çıkan isimler günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Ayrıca ağrıları olan Mert Günok ve Merih Demiral, antrenmanda yer almadı. Antrenmanın belli bölümünde takımla birlikte çalışan Yunus Akgün, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamladı. Öte yandan antrenmandaki eksikler nedeniyle Ümit Milli Takım'dan Jankat Yılmaz ve İshak Vural, antrenman kadrosuna dahil edildi.






#Türkiye
#A Milli Futbol Takımı
#UEFA Uluslar Ligi

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