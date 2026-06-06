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ABD - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın ekranı...

ABD - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın ekranı...

17:246/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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ABD - Almanya hazırlık maçı
ABD - Almanya hazırlık maçı

ABD Milli Takımı ile Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam karşı karşıya geliyor. Maç bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Mücadele ABD Soldier Field Stadyumu’nda oynanacak. Peki, ABD - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maça dair tüm bilgiler…

ABD ve Almanya hazırlık maçında bu akşam saat 21.30’da karşı karşıya geliyor. İşte maç yayın bilgisi…

ABD - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

ABD - Almanya maçı
bu akşam saat 21.30
’da başlayacak. Karşılaşma
ATV
ekranlarından
şifresiz
olarak naklen yayınlanacak.

ABD - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

ABD - Almanya maçını canlı izlemek için



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