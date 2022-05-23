Abdullah Avcı Fernando'yu istiyor

Transferde önceliğini iç piyasaya veren Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarının flaş oyuncularından biri olan Fernando’yu transfer listesine ekledi.
Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı, Brezilyalı futbolcu için olumlu rapor verdi.
Kontratında '800 bin euroya serbest kalır' maddesi bulunan 30 yaşındaki ön libero için bordo-mavililerin kısa zamanda harekete geçeceği aktarıldı.
Çin kariyerinin ardından ocak ayında bonservisi elinde şekilde Antalyaspor’a gelen Fernando, ligde çıktığı 17 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
Arap Yarımadası’ndan da cazip teklifler alan Fernando’nun yaz döneminde Antalyaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
🚀 Fernando'nun nefis frikik golü. #ANTvSVS
🗣️ Raşit Altun: "İkinci yarının en etkili transferi olduğu gerçek. FTA Antalyaspor'u dipten çıkardı. Maç kazandıran iki golü var." #SporGecesi pic.twitter.com/7ShhYUinuU
🚀 Fernando'nun nefis frikik golü. #ANTvSVS