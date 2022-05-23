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Abdullah Avcı Fernando'yu istiyor

Trabzonspor, sözleşmesinde 800 bin euroluk serbest kalma maddesi bulunan Antalyasporlu Fernando'yu gündemine aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Abdullah Avcı Fernandoyu istiyor
Fernando'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Transferde önceliğini iç piyasaya veren Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarının flaş oyuncularından biri olan Fernando’yu transfer listesine ekledi.

Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı, Brezilyalı futbolcu için olumlu rapor verdi.

Kontratında '800 bin euroya serbest kalır' maddesi bulunan 30 yaşındaki ön libero için bordo-mavililerin kısa zamanda harekete geçeceği aktarıldı.

Çin kariyerinin ardından ocak ayında bonservisi elinde şekilde Antalyaspor’a gelen Fernando, ligde çıktığı 17 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Arap Yarımadası’ndan da cazip teklifler alan Fernando’nun yaz döneminde Antalyaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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