Abu Dabi'de tarih yazdık: Fenerbahçe Beko EuroLeague şampiyonu

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde rakibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Sarı-lacivertliler 2017 yılından sonra ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague final karşılaşmasında Fransız rakibi Monaco ile karşı karşıya geldi.
Abu Dabi'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 81-70 kazanarak ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu. Sarı-lacivertliler, 2017 yılından sonra ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti. 2001'den bu yana tek isim altında oynanan 25 yıllık Avrupa Ligi tarihinde hem başantrenör hem de oyuncu olarak kazanan ilk isim Jasikevicius oldu.
Jasikevicius, bu kupayı oyunculuk döneminde 2003, 2004, 2005 ve 2009'da olmak üzere 4 kez kazanmıştı. Ayrıca Litvanyalı başantrenör, antrenörlük kariyerinin ilk Avrupa kupası zaferini de Fenerbahçe Beko'yla yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco ile oynadığı maçta 23 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynayan Nigel Hayes-Davis, Final Four MVP'si ödülünün sahibi oldu.
Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.
Fenerbahçe Beko ile AS Monaco arasında oynanan final maçını birçok ünlü isim yerinde takip etti. Basketbol ile futbol camiasının önemli isimleri, yöneticiler ve sanatçılar maç heyecanını Abu Dabi'de yaşadı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Maçı saha içi koltuklarında oğluyla izleyen Koç, maçın bitimine doğru fark açılında sarı-lacivertli yöneticilerle sarmaş dolaş olarak büyük mutluluk yaşadı. Ali Koç oyuncuları ve teknik heyeti de tek tek tebrik etti.