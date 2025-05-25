Abu Dabi'de tarih yazdık: Fenerbahçe Beko EuroLeague şampiyonu

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague final karşılaşmasında Fransız rakibi Monaco ile karşı karşıya geldi.





Abu Dabi'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 81-70 kazanarak ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu. Sarı-lacivertliler, 2017 yılından sonra ikinci kez kupayı müzesine götürdü.





Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk sonrası paylaşımı:





JASİKEVİCİUS TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti. 2001'den bu yana tek isim altında oynanan 25 yıllık Avrupa Ligi tarihinde hem başantrenör hem de oyuncu olarak kazanan ilk isim Jasikevicius oldu.





Jasikevicius, bu kupayı oyunculuk döneminde 2003, 2004, 2005 ve 2009'da olmak üzere 4 kez kazanmıştı. Ayrıca Litvanyalı başantrenör, antrenörlük kariyerinin ilk Avrupa kupası zaferini de Fenerbahçe Beko'yla yaşadı.





FİNAL FOUR MVP'Sİ NIGEL HAYES-DAVIS

Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco ile oynadığı maçta 23 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynayan Nigel Hayes-Davis, Final Four MVP'si ödülünün sahibi oldu.

KUPAYI GUDURİC KALDIRDI

Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUK KUPASI OYUNCULARIMIZIN ELLERİNDE YÜKSELİYOR! 🏆



pic.twitter.com/MUbJ4mhfby — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 25, 2025





ÜNLÜ İSİMLER MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Beko ile AS Monaco arasında oynanan final maçını birçok ünlü isim yerinde takip etti. Basketbol ile futbol camiasının önemli isimleri, yöneticiler ve sanatçılar maç heyecanını Abu Dabi'de yaşadı.





ALİ KOÇ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Maçı saha içi koltuklarında oğluyla izleyen Koç, maçın bitimine doğru fark açılında sarı-lacivertli yöneticilerle sarmaş dolaş olarak büyük mutluluk yaşadı. Ali Koç oyuncuları ve teknik heyeti de tek tek tebrik etti.











