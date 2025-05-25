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Euroleague'de sezonun üçüncüsü belli oldu

Euroleague'de sezonun üçüncüsü belli oldu

18:5025/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Olympiakos, Yunan derbisinde rakibi Panathinaikos AKTOR’u mağlup ederek 2024-25 Turkish Airlines EuroLeague sezonunu üçüncü tamamladı.

THY Euroleague üçüncülük maçında Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Abu Dabi'de oynanan Yunan derbisini Olympiakos, 97-93 kazanarak 2024-25 sezonunu üçüncü sırada tamamladı.


Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Olympiakos, 6. dakika içinde Peters'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 20-10. Peters'ın üst üste sayılarıyla 8. dakikada 15 sayılık (29-14) üstünlük yakalayan Olympiakos, ilk çeyreği 33-20 önde tamamladı.


İkinci çeyrekte Panathinaikos AKTOR, Lessort ve Cedi Osman'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 4'e kadar düşürdü: 36-32. Kenardan gelen Lee ile tekrar kontrolü eline alan Olympiakos, 17. dakikada tekrar farkı çift haneye yükseltti: 52-42. Olympiakos, soyunma odasına 57-46 üstün gitti.


Üçüncü çeyrekte Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman'ın basketleriyle farkı 26. dakikada 7'ye (67-60) çekse de Olympiakos, Vezenkov'un basketleriyle son periyoda da çift haneli farkı koruyarak girdi: 75-64.


Son çeyrekte Wright ile etkili olan Olympiakos, son 5 dakikaya 89-74 üstünlükle girmeyi başardı. Son bölümde Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ve Kalaitzakis'in basketleriyle bitime 4 saniye kala farkı 2'ye çekti: 95-93. Kalan bölümde taktik faullerde hata yapmayan Olympiakos, maçı 97-93 kazanarak üçüncülüğü elde etti.


Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos 4. sırada tamamladı.



#THY EuroLeague
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