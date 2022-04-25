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Spor Adana Demirspordan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması Üzüntüyle öğrendik
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Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması: Üzüntüyle öğrendik

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yönetim kurulu, oğlu rahatsızlanan hakem Yaşar Kemal Uğurlu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Adana Demirspordan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması: Üzüntüyle öğrendik
Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçtaki yönetimi eleştirilmişti.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, 23 Nisan'da Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmayı yöneten hakemlerden Yaşar Kemal Uğurlu'nun, maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Mesajda, "Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz. Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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