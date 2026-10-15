Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe ve Galatasaray tahmini! Ne dediyse çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı ağır yenilgilerin ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın maçlardan önce yaptığı tahmin sonuçlarla örtüştü. İki takım da sahadan mağlubiyetle ayrılırken toplam 10 gol yedi, yalnızca 1 gol attı.

Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 yenildi.

Harfi harfine doğru çıktı

Beyaz Futbol programında karşılaşmaları değerlendiren Çakar, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin mağlup olacağını öne sürmüştü. Tahminini program sırasında tahtaya da yazan Çakar, iki takımın yiyeceği toplam gol için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray ve Fenerbahçe kaybedecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yediği gol sayısı 5 ve üzerinde olacak. Yani Galatasaray 4 yer, Fenerbahçe 1 yer, 5 eder. Galatasaray 5 yer, Fenerbahçe 3 yer, 8 eder. En az 5 olacak, bunun 6, 7, 8, 9 olma ihtimali de var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakip ağlara atacağı gol sayısı da en fazla 1 olur."

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