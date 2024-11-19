Alman devi Gedson'u istiyor

Beşiktaş'ta son dönemde işler istenildiği gibi gitmese de performansı ile öne çıkan Gedson Fernandes için Avrupa'dan teklifler gelmeye başladı. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Gedson Fernandes ile yakından ilgilendiği haberi Alman medyasına yansırken, teknik direktörlük koltuğunda Nuri Şahin'in oturması bu bilgiyi güçlendiriyor. Süper Lig'den yakından tanıdığı 25 yaşındaki oyuncunun dikine oyunundan etkilenen genç teknik adam, Gedson'u takımında görmek istiyor.









📹 Beşiktaş, Lyon deplasmanında Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 önde.pic.twitter.com/IZhOAgfx1a — SPOR (@yenisafakspor) October 24, 2024

Yarısı Benfica'da





Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunu başında Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes'in yaklaşık 20 milyon euroluk bir bonservisi bulunuyor. Ancak, Beşiktaş ve Portekiz ekibi, Gedson'un haklarına yarı yarıya sahip. O yüzden siyah-beyazlılar, daha önce yüzde 50'sine 6 milyon euro verdiği oyuncu için yüksek bir teklif bekliyor.













Transferi için baskı gelebilir

Alman spor siteleri, Borussia Dortmund'un bu transfer için kaynak arayışında olduğunu, transferin ocak ayında olmasa da, yaz döneminde ciddiye binmesinin güçlü olasılık olduğunu iddia etti. Beşiktaş'a yüksek bir bonservis teklif edilmesi halinde Benfica'nın siyah-beyazlı kulübe baskı yapabileceği de ifade edildi.









📹 Beşiktaş, Lyon deplasmanında Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 önde.pic.twitter.com/IZhOAgfx1a — SPOR (@yenisafakspor) October 24, 2024







