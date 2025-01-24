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Almanya Nagelsmann ile nikah tazeledi

Almanya Nagelsmann ile nikah tazeledi

16:3924/01/2025, Cuma
AA
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Teknik direktör Julian Nagelsmann
Teknik direktör Julian Nagelsmann

Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Almanya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.


Almanya Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamada, "Julian Nagelsmann, yaklaşan Dünya Kupası'nda takımın başında görevine devam edecek. 37 yaşındaki teknik adam, 2028'e kadar sürecek yeni bir sözleşme için imza attı." denildi.


Daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran Alman teknik adam, Eylül 2023'de milli takımın başına getirilmişti.






#Almanya Milli Futbol Takımı
#Julian Nagelsmann
#Almanya

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