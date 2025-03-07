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Alperen Şengün'den 22 sayı

Alperen Şengün'den 22 sayı

11:537/03/2025, Cuma
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Alperen Şengün performansıyla sezona damga vurmaya devam ediyor.
Alperen Şengün performansıyla sezona damga vurmaya devam ediyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta New Orleans Pelicans'ı 109-97 mağlup etti.

NBA'de 6 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Rockets, deplasmanda Pelicans'ı 12 sayı farkla yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.


Rockets'ta Alperen Şengün, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken 6 ribaunt, 8 asist, 3 top çalma ve 1 blok da kaydetti. Amen Thompson ise 21 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.


Pelicans'ta Trey Murphy, 26 sayı ve Zion Williamson ise 20 sayı, 10 ribaunt kaydetti.



Adem Bona'dan 6 sayı

Boston Celtics, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 123-105 mağlup etti.


Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.


Philadelphia 76ers'ta Kelly Oubre, 27 sayı atarken milli oyuncu Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 blokluk performans sergiledi.




Luka Doncic-LeBron James ikilisi galibiyeti getirdi

Batı Konferansı'nda 2. sıradaki Los Angeles Lakers, konuk ettiği New York Knicks'i uzatmalara giden karşılaşmada 113-109 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.


Lakers'ta Luka Doncic 32 sayı, 7 ribaunt, 12 asist, 4 top çalma ile oynarken LeBron James 31 sayı, 12 ribaunt, 8 asist kaydetti.


Knicks'te Jalen Brunson'un 39 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.




Sonuçlar

Orlando Magic-Chicago Bulls: 123-125

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 124-118

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 123-105

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 119-121

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 97-109

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 113-109 (uzatmalarda)




#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#New Orleans Pelicans

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