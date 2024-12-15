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Alperen Şengün'ün performansı Houston'a yetmedi

Alperen Şengün'ün performansı Houston'a yetmedi

10:3415/12/2024, Pazar
AA
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Alperen Şengün maçta 13 sayı ve 11 ribaunt kaydetti.
Alperen Şengün maçta 13 sayı ve 11 ribaunt kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'ı 111-96 yenerek finale yükseldi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double'ı yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de 2 maç oynandı. Thunder, Rockets'ı 15 sayı farkla yenerek NBA Kupası finaline yükseldi.


Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, "double-double" yaptığı maçta 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı.


Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı attı ve takımını NBA Kupası finaline taşıdı.



Bucks da finale yükseldi

Milwaukee Bucks ise Atlanta Hawks'ı 110-102 yenerek NBA Kupası finaline yükseldi.


Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı ve Damian Lillard 25 sayıyla oynarken Hawks'ta ise Trae Young, 35 sayı kaydetti.


Bucks, 17 Aralık Salı gecesi oynanacak final karşılaşmasında Rockets'ı yenen Thunder ile karşılaşacak.




#NBA
#Oklahoma City Thunder
#Houston Rockets
#Alperen Şengün

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