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Altay'da düşme korkusu

Altay'da düşme korkusu

12:4017/03/2025, Pazartesi
DHA
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Altaylı futbolcular Adana maçında büyük üzüntü yaşadı.
Altaylı futbolcular Adana maçında büyük üzüntü yaşadı.

Eevinde 1461 Trabzon'a 2-0 yenildikten sonra Adana 1954 FK deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle dönerek 18 puanda kalan 17. sıradaki Altay'ın lige tutunma umutları giderek azalıyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor'un haftayı 3 puanla kapatmasıyla Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 4'ten 7'ye yükseldi. Ligden çekilen Afyonspor'un bir basamak üstünde yer alan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda 2 puan önündeki Karaköprü Belediyespor'un yanı sıra 7 puan önünde yer alan Kepezspor ve Ankaraspor'u geride bırakmaya çalışacak.


Ligde cumartesi günü İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek siyah-beyazlı takımda sol bek Özgür'ün cezası sona erdi. Sakatlığı bulunan forvet Deniz Kadah'ın derbide oynamasının zor olduğu öğrenilirken, sakatlıktan çıkan Mehmet Gündüz ve ağrıları olan Hikmet ile Murat Berkan'ın durumları hafta içinde netlik kazanacak.


Sezonun ilk yarısında konuk olduğu Altınordu'ya 2-0 mağlup olan Altay bu kez seyircisi önünde kazanarak kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.







#2. Lig
#Altay
#Altınordu

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