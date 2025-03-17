Altay'da düşme korkusu

2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor'un haftayı 3 puanla kapatmasıyla Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 4'ten 7'ye yükseldi. Ligden çekilen Afyonspor'un bir basamak üstünde yer alan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda 2 puan önündeki Karaköprü Belediyespor'un yanı sıra 7 puan önünde yer alan Kepezspor ve Ankaraspor'u geride bırakmaya çalışacak.

Ligde cumartesi günü İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek siyah-beyazlı takımda sol bek Özgür'ün cezası sona erdi. Sakatlığı bulunan forvet Deniz Kadah'ın derbide oynamasının zor olduğu öğrenilirken, sakatlıktan çıkan Mehmet Gündüz ve ağrıları olan Hikmet ile Murat Berkan'ın durumları hafta içinde netlik kazanacak.