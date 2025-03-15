Karaman İzmir'den 3 puanla döndü

2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Karaman FK'ya 2-0 yenilerek büyük avantaj kaybetti.
2.Lig'de Bucaspor 1928 ile Karaman Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.
Konuk Karaman FK maçın 39'uncu dakikasında Polat'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı.
Karaman FK, maçın 83'üncü dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Resul farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Bucaspor 1928 evinde puan alamadı.
Bu sonuçla 39 puanda kalan Bucaspor 1928 play-off potasının gerisinde kaldı. Karaman FK ise 31 puana yükseldi.