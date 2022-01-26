Spor Altayda Mert Nobre sadece 3 maç dayanabildi Yollar ayrıldı
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Altay'da Mert Nobre sadece 3 maç dayanabildi: Yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Altay, Mustafa Denizli'nin yerine getirilen teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altayda Mert Nobre ile yollar ayrıldı
Mert Nobre

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da 3 maç önce Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı.

Kampa katılmadı

Siyah-beyazlı yönetimin bugün 41 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek yolları ayırdığı öğrenildi. Takımın başında çıktığı Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarından yenilgiyle ayrılan Nobre, bugün başlayan Antalya kampına katılmadı.

Teknik patron Mert Nobre, geçen sezon son 5 maçta göreve gelen Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu. Altay yönetimi teknik direktör arayışlarına başladı.

Altay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Geçen sezon Süper Lig'e yükselmemizde önemli katkıları olan, A. Alanyaspor, Fenerbahçe ve İH. Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Sayın Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Sayın Mert Nobre’ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz."
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