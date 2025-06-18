Alternatif Richarlison

Yaz döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Victor Osimhen’in kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrasında Nijeryalı oyuncunun bonservisini almak için uğraşan sarı-kırmızılılar, bir diğer yandan alternatifleri de değerlendirmeye başladı. Lille ile kontratı sona eren Jonathan David ile de ilgilenen Galatasaray’a Tottenham’dan Richarlison önerildi. Londra ekibinde beklenen seviyeye ulaşamayan 28 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Richarlison’a yeni bir rota belirlemek isteyen menajerler, sarıkırmızılı takıma önerdi.