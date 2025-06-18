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Alternatif Richarlison

Alternatif Richarlison

Umut Yılmaz
04:0018/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
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Richarlison
Richarlison

Gelecek sezon için santrfor arayışlarına devam eden Galatasaray’a Tottenham’dan ayrılmaya hazırlanan Richarlison önerildi. Önceliği Osimhen’e veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncuyu alternatifleri arasına aldı.

Yaz döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Victor Osimhen’in kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrasında Nijeryalı oyuncunun bonservisini almak için uğraşan sarı-kırmızılılar, bir diğer yandan alternatifleri de değerlendirmeye başladı. Lille ile kontratı sona eren Jonathan David ile de ilgilenen Galatasaray’a Tottenham’dan Richarlison önerildi. Londra ekibinde beklenen seviyeye ulaşamayan 28 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Richarlison’a yeni bir rota belirlemek isteyen menajerler, sarıkırmızılı takıma önerdi.


ÖZEL SAĞLIK KONTROLÜ

Galatasaray ise Richarlison'u değerlendirmeye aldı. Önceliği Osimhen’e veren sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatiflere yönelecek. Richarlison da alternatiflerden biri olacak. Tottenham döneminde sık sık sakatlanan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, transferi durumunda özel sağlık tahkiklerinden geçirilecek. Richarlison 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında 4’er kez sakatlık geçirirken, 1,5 ay sahalardan uzak kaldı.


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