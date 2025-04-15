Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altınordu Ersan Parlatan ile yollarını ayırdı

Altınordu Ersan Parlatan ile yollarını ayırdı

14:5815/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Altınordu Ersan Parlatan ile yollarını ayırdı
Altınordu Ersan Parlatan ile yollarını ayırdı

Altınordu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Ersan Parlatan’la yollarının ayrıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’da, son haftalarda alınan başarısız sonuçların faturası Teknik Direktör Ersan Parlatan’a kesildi. İzmir ekibi, 47 yaşındaki teknik direktörler yollarının ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Ersan Parlatan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.


Sezonun ikinci yarısından itibaren Altınordumuzda görev yapan Ersan Parlatan ve ekibine bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Teknik Direktör Olcay Şahan’dan sonra göre gelen Ersan Parlatan, Altınordu ile 13 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

#Altınordu
#Ersan Parlatan
#TFF 2. Lig Beyaz Grup
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI! 4-D kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?