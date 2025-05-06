Altınordu'da şampiyonluğa dev prim

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1'inci Tur maçında perşembe günü Adana 01 FK'ya konuk olacak Altınordu'da şampiyonluk priminin toplam 10 milyon TL olarak belirlendiği öğrenildi.