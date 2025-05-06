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Altınordu'da şampiyonluğa dev prim

Altınordu'da şampiyonluğa dev prim

12:106/05/2025, Salı
DHA
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Altınordu, 1. Lig'e yükselmek için ter döküyor.
Altınordu, 1. Lig'e yükselmek için ter döküyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da şampiyonluk primi 10 milyon TL olarak belirlendi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1'inci Tur maçında perşembe günü Adana 01 FK'ya konuk olacak Altınordu'da şampiyonluk priminin toplam 10 milyon TL olarak belirlendiği öğrenildi.


Altınordu'da oyuncuların aldıkları süreye göre prim elde edecekleri ifade edilirken, bir oyuncunun maksimum 600 bin TL prim hakkı kazanabileceği bildirildi.


Adana ekibini elemesi halinde Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Tur'da çift maç eleme usulüyle karşı karşıya gelecek İzmir temsilcisi yoluna devam ederse 3'üncü Tur'da Batman Petrolspor'un rakibi olacak. Kırmızı-lacivertliler, Batman engelini de aşarsa 1'inci Lig'e yükselmek için Kırmızı Grup'tan gelecek takımla tarafsız sahada final maçına çıkacak.





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