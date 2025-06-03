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Altınordu'da Tahsin yolcu

Altınordu'da Tahsin yolcu

17:103/06/2025, Salı
DHA
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Tahsin Çakmak'ın bir sezon daha sözleşmesi bulunuyordu.
Tahsin Çakmak'ın bir sezon daha sözleşmesi bulunuyordu.

2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Kuşadasıspor'a kiralanan Tahsin Çakmak'ın yeni sezonda kadroda yer alması beklenmiyor.

Kuşadasıspor formasıyla Bölgesel Amatör Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan gurbetçi futbolcu Tahsin Çakmak'ın, bonservisinin bulunduğu Altınordu'da kadroda düşünülmediği bildirildi.


İzmir temsilcisi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusundan kendisine kulüp bulması istenecek. Tahsin'in kulüp bulamaması halinde Altınordu'da kalabileceği ifade edildi.


Herta Berlin altyapısında yetişen Tahsin, Almanya'nın Bölgesel Lig takımı Babelsberg 03'ten transfer edilmişti. Tahsin, ligin ilk yarısında kırmızı-lacivertli formayla 10 maçta 261 dakika süre buldu.





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