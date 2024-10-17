Ampute Futbol Milli Takımı Balkan şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonda Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleşen Balkan Şampiyonası'nda milliler ilk maçında ev sahibi Arnavutluk'u Efe Hankulu'nun 4, Eyüp Alparslan'ın 2, Zülfücan Derinpınar, Ekrem Özel, Hamza Yusuf Ersen, İbrahim Uçakçı ve Harun Yüksel'in 1'er golüyle 11-0 yendi.