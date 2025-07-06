Anadolu Efes ayrılığı açıkladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz" denildi.