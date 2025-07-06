Anadolu Efes ayrılığı açıkladı

Rıdvan Öncel gard pozisyonunda oynuyor.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Anadolu Efes'te Rıdvan Öncel ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz" denildi.
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